Neues Elektroauto Tesla trifft Trabi

Die Prototypen heißen Tom und Jerry. Sie wirken kompakt und schnittig, verfügen über ein Sportlenkrad und Alufelgen. Alle sind mit buntem Thermoplast ummantelt. Uncool, so viel ist schon optisch klar, darf ein Elektromobil nicht sein, wenn es ein moderner, straßentauglicher Stadtflitzer für die Generation Smartphone werden soll.

Tom und Jerry werden in einer Halle auf dem neuen Riesencampus der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zusammengeschraubt. Überall hängen "Fotografieren verboten"-Schilder. Es ist auffallend still, Fließbänder sind nirgends zu sehen in dieser "Anlauffabrik", dafür sirrt ein riesiger 3-D-Drucker vor sich hin. Könnte so die Autofabrik von morgen aussehen?

Der Macher hinter der Automanufaktur ist Günther Schuh, ein schlanker Zweimetermann, der eigentlich eine Handvoll verschiedener Visitenkarten brauchen könnte: Er ist Professor für Produktionstechnik an der Hochschule, an der er einst selbst studiert hat, Geschäftsführer ihrer neuen Campus-GmbH und in den Direktorien mehrerer Forschungseinrichtungen. Und nun auch noch Vorstandschef eines neuen Autoherstellers.

Tom und Jerry gehen nämlich bald in Serie und sollen von Sommer 2018 an unter dem Namen e.Go Life verkauft werden. Auf dem früheren Industrieareal Rothe Erde ein paar Kilometer weiter wird dazu derzeit für rund 26 Millionen Euro eine "Referenzfabrik" gebaut.

