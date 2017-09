Turban statt Helm Kopftuchstreit, mal anders

Wer hier versucht, recht zu bekommen, ist schon von Weitem zu sehen. Der Kläger vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg trägt einen weißen Turban. Er gehört der Religionsgemeinschaft der Sikhs an, deshalb fühlt er sich zum Tragen des Turbans verpflichtet. Er ist auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Da verpflichtet ihn der Staat zum Tragen eines Helms. Doch beides auf einmal geht nicht. Deshalb klagt der Mann nun gegen die Stadt Konstanz. Die weigert sich, ihm das Motorradfahren ohne Helm zu erlauben.

Der Turban bedeckt das Haupthaar von Rolf W. fast vollständig, nur ein paar graue Strähnen im Nacken schauen hervor. Der gebürtige Deutsche ist um die 60 Jahre alt, schlank, hochgewachsen, mit langem weißem Vollbart. Er trägt eine weiße Hose und braune Ledersandalen.

Religiöse Kopfbedeckung - mal anders. Üblicherweise geht es in solchen Verfahren um das Kopftuch muslimischer Frauen. Doch auch im Sikhismus, einer monotheistischen Religion, die aus Indien stammt, wird aus Glaubensgründen der Kopf bedeckt. Aber vorwiegend von Männern.

In Großbritannien, wo Hunderttausende Sikhs leben, gewähren die Behörden zahlreiche Ausnahmen für Turbanträger, etwa bei der Polizei und im Straßenverkehr. In Deutschland sind solche Fälle selten. Umso interessanter ist, wie die Gerichte hier über die Grenzen der Religionsfreiheit entscheiden. Unter anderem, weil in diesem Fall nichts von alldem mitschwingt, worum es bei Urteilen zum Islam immer auch geht: um angebliche Kniefälle vor der Scharia oder die Unterdrückung der Frauen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.