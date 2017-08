Versteckt in Deutschland Der Folterer von nebenan

An einem kalten Wintertag im November 2014 sitzt ein Mann aus Syrien in der Ausländerbehörde von Chemnitz und füllt einen Asylantrag aus. Sein Name ist Abu Dieb. Vor ihm liegt ein Befragungsbogen in arabischer Sprache, die Behörde möchte Missverständnisse vermeiden. Frage 9a lautet, ins Deutsche übersetzt: "Haben Sie Erkenntnisse über in Syrien begangene Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere zu Übergriffen von kämpfenden Einheiten auf Zivilisten?"

Abu Dieb antwortet: "Die Täter, die diese Verbrechen begehen, sind an erster Stelle das syrische Regime, gefolgt von den Terroristen von ISIS."

Frage 9b: "Können Sie Täter namentlich benennen; wenn ja, welche?"

Abu Dieb: "Ich habe keine Namen."

Acht Tage später sitzt ein anderer Mann aus Syrien im Polizeipräsidium in Ludwigshafen. Sein Name ist Abu Abdo. Er möchte eine Anzeige erstatten, gegen einen Mann, von dem er ein Foto mitgebracht hat. Das Foto zeigt Abu Dieb, den Asylsuchenden aus Chemnitz.

Abu Abdo schiebt das Foto über den Schreibtisch im Polizeipräsidium und sagt: "Sein Name ist Ibrahim, sein Kampfname ist Abu Dieb, Vater des Wolfes. Dieser Mann hat mich geschlagen, mit kupfernen Kabeln, er hat mich weggesperrt in einen Kerker, er hat mich blutend und mit verbundenen Augen in einen Kofferraum gelegt. Dabei trug er sogar die Sachen, die er auf diesem Bild trägt. Ich kenne ihn gut. In Aleppo hatte er ein Bataillon mit 150 Männern, die ihn nur 'Führer' nannten und bereit waren, für ihn zu töten. Er ist jetzt da. Er ist hier in Deutschland."

