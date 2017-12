Einbrecher-Familie Die schlimmste Klaubande Deutschlands - und wie die Polizei sie schnappte

Am Ende der Ermittlungen, als Hunderte Telefonate abgehört und mehrere Häuser durchsucht waren, als die beiden Paten in Gefängniszellen saßen, da setzte sich ein junger Polizist aus München in einer dunklen Polizeistation in Zagreb, Kroatien, auf einen Plastikstuhl, und ihm gegenüber saß eine junge Frau, schwarzäugig und schön. Es war die "Prinzessin der Einbrecher", so nannten manche Ermittler diese Frau. Der Polizist aus München hätte vieles fragen können: ob ihr Clan wirklich für jeden fünften Einbruch in Deutschland verantwortlich sei. Wo das Gold versteckt liege. Ob sie Mitleid kenne.

Er hatte diese Frau und ihren Clan anderthalb Jahre lang gejagt, zusammen mit seinen Kollegen. In dem Moment, als sie vor ihm saß, so erinnert er sich, habe er der Prinzessin ins Gesicht geschaut und gefragt: "Kann ich Ihnen irgendwie helfen?"

Ein halbes Jahr später, im November 2017, läuft ein Mann, der in Kroatien dabei war, durch den Münchner Stadtteil Lehel und betrachtet einen kernsanierten Altbau, an dem sogenannte Neidköpfe prangen, steinerne Fratzen, die das Böse fernhalten sollen. Der Mann sagt: "Tolle Fassade, tolle Wohnung, mehr Geld." Er spricht davon, welche dieser Wohnungen Ziele von Einbrüchen werden könnten. Der Mann ist Kriminalhauptkommissar bei der Münchner Polizei. Er hat den Kragen seines Mantels nach oben geschlagen und den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Er ist ein unauffälliger Mensch, eher klein, grauhaarig, mit einem freundlichen Gesicht und wachen Augen. Er betrachtet einen Postboten, der eine Haustür öffnet, die Post verteilt und verschwindet. Bevor die Tür ins Schloss fällt, stellt der Mann seinen Fuß dazwischen. Er streicht mit der Hand über das Holz auf Höhe der Türklinke. "Alte Spuren", sagt er und zeigt auf überlackierte Splitterungen im Rahmen.

Der Kommissar sagt, wie das geht, einbrechen: Unverschlossene Türen lassen sich mit einem Flipper öffnen, einem Stück Plastik, das man aus Wasser- oder Shampooflaschen schneidet und dann auf Höhe der Klinke in den Türspalt schiebt, um den Schließkolben nach innen zu drücken. Im Fernsehen machen Einbrecher das mit Kreditkarten, aber die sind in der Wirklichkeit zu kurz und gehen zu schnell kaputt. Türspione der Nachbarn lassen sich mit Kaugummi zukleben, gekippte Fenster sind einladend, wenn man dünne Arme hat. Balkone sind hilfreich, wenn sie nah an Dachrinnen liegen. Es ist immer schön, wenn das Haus einen Hinterhof hat, als Fluchtweg.

