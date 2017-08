Von Trump lernen, wie man siegt AfD engagiert US-Agentur

Seit einigen Tagen sehen deutsche Nutzer von Facebook und Twitter auf ihren Profilseiten ein verstörendes Bild: Blutige Reifenspuren ziehen sich über die Bildschirme, so wie die Terroristen des IS sie in mehreren europäischen Städten hinterließen. Dazu der Slogan: "Die Spur der Welt-Kanzlerin durch Europa".

Angela Merkel als mörderische Amokfahrerin - mit diesem Motiv eröffnete die AfD ihren Internetwahlkampf. Einen Großteil ihres Drei-Millionen-Euro-Budgets werden die Rechtspopulisten in solche Aktionen investieren. Die Partei plant eine Digitalkampagne, die drastischer und aggressiver sein dürfte als alles, was die deutschen Wähler bisher kennen.

Schon die Wahlplakate der AfD, entworfen von dem Werber und preisgekrönten Skandalautor Thor Kunkel, sind auffälliger als die Motive der Konkurrenz: Mal wirbt Frauke Petry madonnenhaft lächelnd mit ihrem Säugling, mal werden Bikinis gegen Burkas in Stellung gebracht, mal wird der Sozialstaat gegen Pleitegeier verteidigt. Aber jetzt hat die AfD, die immer eine Internetpartei war und am liebsten an den Medien vorbei direkt mit ihren Fans kommuniziert, genug von bedrucktem Papier. Die heiße Wahlkampfphase will sie im Netz bestreiten.

Dafür hat die Partei mithilfe von Kunkels Kontakten in die Werbebranche Profis aus den USA mit einschlägigen Erfahrungen im rechten Spektrum eingekauft. Harris Media heißt die Agentur aus Texas, die ihr Konzept kürzlich im AfD-Bundesvorstand präsentieren durfte. Mit ihren provokanten und aggressiven Kampagnen hat sie schon vielen umstrittenen Politikern zum Erfolg verholfen: In Großbritannien warb sie für die europafeindliche Ukip-Partei, in Israel für die Regierungspartei Likud, und in den USA gilt ihr Gründer Vincent Harris als "der Mann, der den Republikanern das Internet beibrachte" (Bloomberg News).

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.