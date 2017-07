Deutschland und Amerika Bei uns kann es keinen Trump geben. Das ist nicht nur gut

Einmal den Horror denken, den gesteigerten Horror: Trump wäre nicht Präsident der Vereinigten Staaten, Trump wäre Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hätte gesagt, er fasse Frauen direkt mal in den Schritt, die Familie des Bundeskanzlers suchte bei den Russen Stoff für eine Schmutzkampagne gegen den politischen Gegner, der Bundeskanzler schickte täglich abstruse, dümmliche oder drohende Tweets in die Welt hinaus, der Bundeskanzler kündigte an, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen.

Unvorstellbar. Aber warum? Warum haben die USA, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die führende Nation der westlichen Welt waren, politisch, moralisch, militärisch, nun diesen Präsidenten, der eine gefährliche Lachnummer ist und sein Land international isoliert? Warum steht Deutschland, das damals der Paria war, politisch so gut da wie selten zuvor?

Ein Vergleich also: Was hat dort Trump möglich gemacht, was schließt ihn hier aus? Ein Blick in die Gesellschaften und die politischen Systeme, ohne Scheu vor Klischees, die manchmal Wirklichkeit ganz gut abbilden, und in dem Bewusstsein, dass jede Strömung, die derzeit dominant wirkt, ihre Gegenströmung hat. Wenn es gut geht, steht am Ende dieses Vergleichs ein aktuelles Porträt der Bundesrepublik, ein Porträt der politischen Lage des Landes im Jahr der Bundestagswahl.

Träume

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.