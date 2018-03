Neues Shoppingerlebnis Die virtuelle Umkleidekabine

Der Mann war seiner Zeit voraus. Im Herbst 1967 präsentierte der Franzose Jean-Claude Bourdier im Pariser Warenhaus Au Printemps ein "optisches Umkleideverfahren": Der Kopf der Kundinnen wurde mithilfe von Spiegeln auf den Körper von Mannequins projiziert. Es sollte so aussehen, als trüge die Kundin die Kleidung selbst.

Mindestens 200.000 "Illusionskabinen" wollte der junge Erfinder verkaufen. Doch durchgesetzt hat sich Bourdiers magischer Spiegel nicht. 50 Jahre später allerdings schickt sich eine ganz ähnliche Idee an, das Einkaufserlebnis zu revolutionieren - sie basiert auf Virtual Reality (VR).

Mithilfe einer Brille taucht der Nutzer dabei in eine künstliche dreidimensionale Welt ein. In dieser eigenen, in sich abgeschlossenen Umgebung kann er sich frei bewegen und agieren.

Hersteller und Händler hoffen auf zusätzliche Umsätze. Die stationären Filialisten könnten durch virtuelle Showrooms ihre Nachteile bei der Sortimentsauswahl gegenüber der Konkurrenz im Internet ausgleichen. Aber auch ihre Onlinekonkurrenten wollen die Technik nutzen, um das Shoppen im Netz attraktiver zu machen.

Für Birger Priddat, Wirtschaftsphilosoph an der Universität Witten-Herdecke, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Technik sich durchsetzen wird. "Die aktuelle Onlinewelt hinterlässt bei den Menschen eine Lücke, weil man die Dinge im Internet bislang nicht erleben oder berühren kann", sagt er. "Die VR-Technik könnte diese Lücke schließen."

