Enttäuschte Trump-Anhänger "Ich lag leider falsch"

Julius Krein sagt, es sei ihm peinlich, dass er voriges Jahr für Trump gestimmt habe. Die üblen Auftritte der vergangenen Wochen, die Relativierung von Nazigewalt, die Planlosigkeit, das Ungeschick, die Dummheit im Weißen Haus, er könnte die Liste noch beliebig lange fortsetzen. Krein ist 31 Jahre alt und war bis Ende voriger Woche einer der euphorischsten Anhänger des Präsidenten. Nach der Wahl hatte er die akademische Zeitschrift "American Affairs" gegründet, in der sich die Vordenker einer neuen Bewegung sammeln wollten.

Heute sagt Krein: "Ich lag leider falsch."

Er sitzt vor einem Glas Eistee in einem Restaurant in New York. Draußen, vor dem Fenster, schaut die halbe Stadt gerade dem Mond zu, der sich vor die Sonne schiebt. Aber Krein interessiert der Mond nicht. Er ist erleichtert über seine Entscheidung, die er lange vor sich hergeschoben hat. Vorige Woche, kurz nachdem Donald Trump die rechten Ausschreitungen in Charlottesville verharmlost hatte, schrieb Krein auf der Meinungsseite der "New York Times", weshalb er ihn für einen schlechten Präsidenten halte. Er bereue, ihn unterstützt zu haben. Trump habe nichts von dem erreicht, was er habe umsetzen wollen. "Wir haben uns selbst belogen", schreibt Krein.

Das Echo war gewaltig. Krein war nicht irgendein Trump-Fan, sondern ein Intellektueller, der Trumps Ideen, Reden und Versprechen mit einem theoretischen Unterbau versehen wollte. Mit einer Trump-Doktrin. Renommierte Autoren schreiben für seine Zeitschrift, der Volkswirt Heiner Flassbeck, die Außenpolitikexpertin Anne-Marie Slaughter. Tagelang gab Krein Interviews, er war bei "Meet the Press" zu Gast, einer der bekanntesten Politsendungen. Die Reaktionen auf sein Bekenntnis erzählen viel über dieses hoffnungslos zerstrittene Land.

