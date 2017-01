AUS DEM SPIEGEL

Elbphilharmonie Hurra, ein Weltwunder - weil die Demokratie versagt hat

Nach zehn Jahren Bauzeit wird die Hamburger Elbphilharmonie eröffnet - ein Bau, der nicht in die Zeit und in dieses Land passt und gerade deshalb so wichtig ist.

DPA Elb­phil­har­mo­nie am 31. Ok­to­ber 2016