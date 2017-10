Strom-Engpass Das Märchen von der Elektromobilität

Vor dem Gesetz und an der Steckdose sind alle Menschen gleich. Das erlebte kürzlich ein hochrangiger Stuttgarter Automanager, als er beschloss, seine private Garage für die Zukunft zu rüsten. Ein Stromanschluss mit 22 Kilowatt sollte an die Wand - stark genug, um handelsübliche E-Mobile in anderthalb bis zwei Stunden vollzutanken.

Der Stromversorger sagte zu, doch nur unter einer Bedingung: Erst müssten die Straße und die Einfahrt vor dem Haus für die Verlegung eines stärkeren Kabels aufgerissen werden.

Der Vorgang ist dem Betroffenen, Vorstandsmitglied eines großen deutschen Autokonzerns, unangenehm genug; deshalb erzählt er darüber mit der Bitte um Diskretion. Alle großen deutschen Fahrzeugproduzenten bekennen sich inzwischen offiziell zum Batteriemobil. Da sind solche Erfahrungsberichte unerwünscht.

Der Mann hat erlebt, was jedem Bundesbürger in dieser Situation widerfahren dürfte, sofern er nicht gerade in einer Gewerbeimmobilie mit robusterer Verkabelung wohnt: Stromverbraucher dieser Größe schließt in Privathaushalten kein Elektriker ohne Rücksprache mit dem örtlichen Netzbetreiber an.

So müssen in Stuttgart alle Verbraucher ab 4,6 Kilowatt angemeldet werden. An anderen Orten werden ähnliche Grenzen gesteckt. "Planungsbüros und Bauträger haben dieses Thema bei fast allen Neubauvorhaben auf dem Tisch", sagt ein Prokurist einer süddeutschen Wohnungsbaugesellschaft. Auch er wünscht keine Namensnennung, da es reichlich Streit um dieses Thema gebe.

