Macron als Präsidentschaftskandidat Revolution!

Er blickt in die Kamera, ernst, aber nicht zu ernst, manchmal hebt er die Brauen, manchmal umspielt der Anflug eines Lächelns seine Mundwinkel. Seine Stimme klingt ruhig, aber nicht monoton. Emmanuel Macron, Präsidentschaftskandidat, erzählt, wie er die vergangene Woche erlebt hat; er spricht zu seinen Anhängern via YouTube, das will er sonntags jetzt immer tun. Im Hintergrund, leicht unscharf, ein Schreibtisch, eine Leselampe, ein Drehstuhl.

Ein seltsamer Wahlkampf sei das. Viel Lärm, Krach, "viel schlechtes Theater", sagt er, schmale Krawatte, dunkler Anzug. Er rekapituliert: ein Kandidat, der dazu aufruft, gegen die Justiz zu demonstrieren. Eine Kandidatin, die laut Umfragen von den Affären anderer profitiert, obwohl auch ihr welche anhängen.

"Ein bisschen traurig ist das", resümiert Macron. Die Namen seiner Widersacher, François Fillon und Marine Le Pen, nennt er nicht. Stattdessen sagt er: "Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren." Auf den Alltag, den jeder selbst beeinflussen könne, und auf die Perspektiven, die Zukunft. Das Wesentliche für Emmanuel Macron, 39 Jahre alt, ist seine Vision. Es geht dabei nicht um ein Programm, das er als Kandidat vorstellt. Sein Ziel ist ein "neues Frankreich". Dafür soll das, was immer da war, weichen. Das Frankreich der höfischen Eliten. Macron, und das meint er durchaus ernst, will die Politik neu erfinden. Er will sein Land aufrütteln, will es umbauen, es endlich zukunftstauglich machen.

Schon früher, als er noch nicht Kandidat war, sondern Wirtschaftsminister der sozialistischen Regierung, wollte er das. Schon da hat er solche Sätze gesagt: "Mich motiviert, die Zukunft meines Landes zu gestalten." Oder: "Ich glaube, wir müssen viele Dinge ganz anders machen."

