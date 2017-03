Präsidentschaftswahl Wie Macron Frankreich erneuern will

TGV 8434, Bordeaux-Paris. Emmanuel Macron, 39, früher Wirtschaftsminister, jetzt Präsidentschaftskandidat, reist 2. Klasse. Es ist stickig im Abteil, was auch an den Kamerateams liegt, die Macron auf Schritt und Tritt begleiten. Jetzt, fünf Wochen vor dem ersten Wahlgang, ist ihm die Anstrengung anzusehen. Macron ist die Sensation dieses Wahlkampfs: Vom Außenseiter wurde er zu einem der aussichtsreichsten Kandidaten. Denn gegen den Konservativen François Fillon ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil er seiner Frau und seinen Kindern vom Staat bezahlte Jobs verschafft haben soll, die sie nie ausübten. Seither hat Macron ihn in den Umfragen für den ersten Wahlgang am 23. April überholt. Auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen liegt nur knapp vor ihm - im zweiten Wahlgang würde er sie wohl deutlich schlagen. Dann könnte Macron der jüngste Präsident der Fünften Republik werden. Beim Gespräch im Zugabteil wirkt er erschöpft vom Wahlkampf, aber er bleibt stets zugewandt und konzentriert.

SPIEGEL: Herr Macron, Sie sind in diesem irrwitzigen Wahlkampf quasi aus dem Nichts zum Favoriten geworden - als unabhängiger Kandidat, ohne die Unterstützung einer Partei. Überrascht Sie das? Und lastet ein großer Druck auf Ihnen?

Macron: Wenn ich den Druck in diesem Wahlkampf nicht aushalten könnte, hätte ich als Kandidat hier nichts zu suchen. Und nein, dass ich so weit gekommen bin, überrascht mich nicht. Ich habe über alles gut nachgedacht: Wenn ich nicht daran glauben würde, gewinnen zu können, hätte ich das ganze Unterfangen auch bleiben lassen können.

SPIEGEL: Sie konnten beim besten Willen nicht ahnen, dass gegen den Konservativen Fillon ein Strafverfahren eröffnet werden würde. Sie konnten auch nicht ahnen, dass die Sozialisten einen chancenlosen Kandidaten aufstellen würden.

Macron: Aber ich wusste, dass das politische System, wie wir es kennen - und wie ich es auch als Minister kennengelernt habe -, am Ende ist. Etwas Neues musste her. Hätten wir im April nicht die politische Bewegung "En Marche!" gegründet, dann wären die Vorwahlen wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Sowohl bei der bürgerlichen Rechten als auch bei den Sozialisten.

SPIEGEL: Wann war Ihnen klar, dass Sie antreten würden?

