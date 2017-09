Reformen in Frankreich Wie Macron sein Land neu erfindet

Frankreich ist ein Land der festen Rhythmen. Im Kleinen folgen die Tage dem Muster der Mahlzeiten, im Großen gliedert sich das Jahr nach einem nationalen Kalender, der von jeher eine ausgedehnte Sommerpause vorsieht, gefolgt von der großen "Rentrée". Das Wort bezeichnet mehr als einfach nur Urlaubsende und Schulbeginn, der Begriff steht für die Möglichkeit eines kleinen Neuanfangs. Man fasst gute Vorsätze, wünscht Bekannten auf der Straße eine "gute Rentrée" und fühlt sich dabei ungefähr so wie die Deutschen an Neujahr. In diesem September ist es aber mehr als ein Gefühl: Die Franzosen kommen aus den Ferien zurück in ein anderes, neues Land.

Im August, als die Pariser Stadtviertel abseits der großen Sehenswürdigkeiten längst im sommerlichen Tiefschlaf lagen, die Straßen leer, die Bäckereien, die Metzger geschlossen, rumorte am Ufer der Seine noch immer die Nationalversammlung im Palais Bourbon, Frankreichs Parlament. Am 9. des Monats verabschiedeten die Abgeordneten dort mit 412 zu 74 Stimmen bei 62 Enthaltungen ein bemerkenswertes Gesetz, ein Konvolut von Bestimmungen zur "Moralisation" der Politik, zur sittlichen Besserung der Demokratie.

Das Gesetz bestimmt, nach vielen Affären auch in der jüngeren Vergangenheit, nach 30 Jahren des Machtspiels in den gefährlich dunklen Grauzonen der Korruption, dass Frankreichs Abgeordnete und Regierende ihre quasihöfischen Privilegien für immer verlieren. Es ist das Ende einer alten Welt, die lange Bestand hatte.

