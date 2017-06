Frankreichs neuer Präsident Wie Macron sein Land verzaubert

Fast drei Jahre lang residierte der Mann mit dem dunklen Haar und dem markanten Kinn im vornehmen Faubourg Saint-Germain in einem prächtigen Palais am linken Seine-Ufer. Im gepflasterten Innenhof warteten, zu jeder Uhrzeit, seine Chauffeure auf ihn. Sein Büro hatte nicht nur die Maße eines mittelgroßen Ballsaals, es war auch so verziert. Ein paar Schritte übers glänzende Parkett, durch eine Flügeltür hindurch, und schon stand der Mann in einem der schönsten Parks von Paris, angelegt 1725.

Manuel Valls, 54 Jahre alt, war bis vor wenigen Monaten Hausherr im Matignon, dem Sitz des französischen Regierungschefs. Bevor Valls Premierminister unter François Hollande wurde, war er ein ziemlich beliebter Innenminister. Er benutzte gern Worte wie Kraft, Stärke und Autorität. Ging es um Terrorismus oder um Reformen, zwei große Themen seiner Amtszeit, schob er entschlossen sein Kinn nach vorn und guckte grimmig.

Es ist noch nicht lange her, da galt Manuel Valls als Hoffnungsträger der französischen Sozialisten. Jetzt kämpft er gegen 21 andere Kandidaten um seinen Einzug in die Assemblée nationale, sein Wahlkreis liegt in der Essonne, einer nicht sehr wohlhabenden Gegend im Pariser Süden. Valls' Wahlkampfbüro dort hat die Größe einer Imbissbude, es liegt an einer Ausfallstraße neben einem Inder, der immer geschlossen zu haben scheint. An Matignon erinnert hier nichts.

Wenn die Franzosen an den kommenden zwei Sonntagen ihr Parlament wählen, dann ist ungewiss, ob es Manuel Valls, dem Expremier, gelingen wird, auch nur einfacher Abgeordneter zu bleiben. Denn nach diesen Parlamentswahlen, so sieht es im Augenblick aus, wird nichts oder zumindest kaum mehr etwas sein, wie es vorher war. Das Bild eines Bebens ist zu schwach, um zu beschreiben, was da im Augenblick passiert in Frankreich. Es ist, als würde die politische Landschaft heimgesucht von einem Erdrutsch mit simultanem Vulkanausbruch, während am Horizont eine gewaltige Flutwelle anrollte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.