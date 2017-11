Einschüchterung im Namen Erdogans "Wer bist du Ratte, dass du der Türkei drohst"

Can Dündar zögert. Er schaut sich um, sein Blick wandert durch den Raum, ehe er das Café in Berlin-Mitte betritt. "Sorry", sagt er. "Routine."

Dündar ist der bekannteste Kritiker der türkischen Regierung. Er hat als Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet" einen Artikel über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an Extremisten in Syrien veröffentlicht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte Strafanzeige gegen ihn, Dündar saß mehrere Monate lang in Untersuchungshaft. Im Sommer 2016 floh er nach Berlin, doch sicher fühlt er sich auch in Deutschland nicht.

Jeden Tag erhält er Drohungen - über E-Mail, Twitter, Facebook. Anhänger Erdogans beschimpfen ihn als Terroristen oder als Agenten des deutschen Bundesnachrichtendienstes. "Ich werde wohl nie wieder ganz ohne Angst leben können", sagt er.

Der Journalist verlässt seine Wohnung nur noch selten, er besucht überwiegend Cafés und Restaurants, die er kennt. Er hat sich ein Auto gekauft. Er wollte nicht länger mit dem Taxi fahren, nachdem türkischstämmige Fahrer ihn mehrmals beleidigt und bedroht hatten.

Dündar hat in Berlin ein deutsch-türkisches Nachrichtenportal gegründet, er kritisiert die türkische Regierung weiterhin. Für Erdogan ist er damit ein Staatsfeind, der sich mit den Deutschen gegen die Türkei verschworen habe. Im türkischen Fernsehen wurde darüber diskutiert, ob es nicht besser wäre, ihn von Agenten im Ausland umbringen zu lassen. Sein Nachrichtenportal hat er "Özgürüz" genannt, das bedeutet "Wir sind frei". Dabei fühlt sich Dündar auch in Deutschland längst nicht mehr frei.

