"Feinde der Türkei" Wie Erdogan-Fans deutsche Politiker terrorisieren

Bevor Memet Kilic in sein Auto steigt, prüft er erst einmal, ob alle Schrauben an den Rädern noch festsitzen. Im Zug reist er nur, wenn er weiß, dass er noch vor Sonnenuntergang zurück in Heidelberg sein wird. Seine Wohnung liegt zwar lediglich ein paar Minuten zu Fuß vom S-Bahnhof entfernt, "aber das würde ich in der Dunkelheit nicht riskieren", sagt der Grünen-Politiker. "Wer weiß, wer mir da folgt." Der jüngste Sohn hat die Angst des Vaters bereits verinnerlicht. Der Sechsjährige überprüft vor dem Schlafengehen grundsätzlich, ob die Haustür abgeschlossen ist.

Drohmails, Beleidigungen über Twitter oder Verunglimpfungen auf Facebook gehören zu Kilic' Alltag. Der Rechtsanwalt nennt es "Schlamm im Postfach". Bis hin zur Morddrohung sei alles dabei. Einmal hatte wirklich jemand Straßendreck in seinen Briefkasten gestopft. Manchmal kämen die Attacken von Ausländerhassern, aber hinter den meisten stünden Getreue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Sie wollten ihn einschüchtern, damit er seine Politik ändere und endlich in die Spur komme, sagt Kilic. Seit Jahren kritisiert der 50-Jährige Erdogan und seine AKP scharf.

Kilic tritt als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Rhein-Neckar an. Von 2009 bis 2013 war er schon Mitglied des Deutschen Bundestags. Damals im Wahlkampf sei es längst nicht so schlimm gewesen, berichtet er. "Was da im Moment passiert, kann einem große Angst machen", sagt er. "Vor allem, wenn man Kinder hat."

