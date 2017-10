Unterschätzte Regionen Wie die deutsche Provinz gerettet werden kann

Deutschland im Herbst 2017, das ist, auf den ersten Blick, ein Land im Sonnenschein. Die Arbeitslosigkeit bei 5,5 Prozent, das Bruttoinlandsprodukt mit 38.114 Euro pro Einwohner so hoch wie nie. Es steigen die Haushaltseinkommen, der private Konsum, die Exporte, die Lebenserwartung. Auf den Straßen kommt man vor lauter Baustellen kaum voran. In den Zustandsberichten, die das Wirtschaftsministerium ins Land schickt, ist fast alles "robust", "beschleunigt" oder "dynamisch".

Die Städte wachsen. Bis 2035 wird die Einwohnerzahl von Frankfurt am Main um 11 Prozent steigen, die von München oder Berlin sogar um mehr als 14 Prozent, in der Hauptstadt werden dann mehr als vier Millionen Menschen leben. Doch Deutschlands Gesamtbevölkerung nimmt seit Jahren kaum zu; wenn die Metropolregionen wachsen, muss anderswo etwas kleiner werden. Der Boom geht zulasten der Provinz.

In den Jahren 2005 bis 2015 schrumpfte die Bevölkerung in 37 Prozent der Mittelstädte und in 52 Prozent der Kleinstädte. An diesem Auseinanderklaffen von Großstadt und Hinterland wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern, wie der noch unveröffentlichte Raumordnungsbericht 2016 des Bundes deutlich macht. Die Diskrepanz, heißt es dort, werde "künftig weiter an Dynamik gewinnen".

