Erich Honeckers Ideale Essen, eine Kinokarte und Geld für ein Kondom

Am 3. Dezember 1935 gegen 21.30 Uhr ließ sich ein Mann an der Gepäckausgabe des Anhalter Bahnhofs in Berlin einen Koffer aushändigen. Er eilte zum Ausgang und stieg in ein Taxi.

Immer wieder blickte der 23-Jährige sich um. Denn unter dem doppelten Boden seines Koffers lag kommunistisches Propagandamaterial verborgen; würde er damit erwischt, könnte ihm die Todesstrafe drohen. Als er bemerkte, dass ihm ein Wagen mit abgeblendeten Lichtern folgte, sprang er am Berliner Zoo aus dem Taxi und rannte los. Erst nach rund vier Kilometern fühlte er sich sicher, etwaige Verfolger abgehängt zu haben.

Der Aktivist im Untergrund hieß Erich Honecker, er zählte zur Führung des verbotenen Kommunistischen Jugendverbands Deutschland in Berlin. Eine Kurierin der KPD-Auslandsleitung in Prag hatte die Druckschriften hinterlegt; mit den Texten sollten die Jungkommunisten Gleichaltrige für den Widerstand gewinnen.

Die Öffentlichkeit erinnert den Mann, der als Generalsekretär der SED von 1971 bis 1989 die Geschicke der DDR bestimmte, als verstockten Greis, der jene bleierne Stagnation personifizierte, die zum Untergang der SED-Herrschaft beitrug. Honeckers erste, dramatische Lebenshälfte ist darüber weitgehend in Vergessenheit geraten.