Diätenwahn Die Zauberformel gegen Übergewicht

Die Köstlichkeiten funkeln wie Trophäen in den Vitrinen. Eine Flasche enthält eine Flüssigkeit, die vor lauter Chlorophyll grün leuchtet. Der aus Algen hergestellte Trank soll sehr gesund sein. "Toni's Smoothei" wiederum ist ein Smoothie, der die Inhaltsstoffe von Hühnereiern enthält und als Brain-, Power- und Beauty-Food wirken soll.Es geht noch exotischer: Präsentiert werden Gemüseeiscreme aus Italien, Geschmacksrichtung Kürbis-Balsamico-Essig, sowie bunte Yollies - Joghurts am Stiel. Oder wie wäre es mit einer süßen Pizza? Deren Boden ist mit Schokoladensoße bestrichen und mit weißen Schokoladensplittern präpariert.

So soll die Zukunft schmecken. Der Algentrunk, der Eier-Smoothie und all die anderen Delikatessen gehören zu den "Top-Innovationen" auf der weltweit größten Messe der Ernährungsindustrie, der Anuga in Köln. Sie werden auf einem zentralen Gang präsentiert und von Messebesuchern begutachtet, die in Trauben vor den Vitrinen stehen.

Rund 160.000 Fachbesucher strömten zuletzt auf die Veranstaltung, mehr als 7000 Anbieter aus mehr als hundert Ländern zeigten ihre neuesten Produkte und kämpften darum, ihnen einen Platz im Supermarkt zu sichern - eine große Herausforderung. Aldi, Lidl, Rewe und Edeka haben schon heute ein übervolles Sortiment. Von Ammoniumkarbonat bis zur Ziehmargarine sind Abertausende Produkte in Deutschland in den Regalen. In einem Supermarkt finden sich im Durchschnitt mehr als 8500 Nahrungsmittelprodukte, in einem sehr großen Supermarkt sind es doppelt so viele.

Wie bringt man bei einem solchen Überangebot satte Verbraucher dazu, noch mehr zu konsumieren? Und wie werden die Übergewichtigen ihre angefutterten Kilos wieder los?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.