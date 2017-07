Moderne Erziehung Was zeichnet einen guten Vater aus?

Peter Jülich / DER SPIEGEL

Seiffge-Krenke, 68, ist Psychoanalytikerin und seit vielen Jahren aktiv in der Ausbildung von Kinder- und Jugendlichentherapeuten. Sie war Präsidentin der Europäischen Jugendforschung und leitete bis 2013 als Professorin die Abteilung für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Mainz. 2016 erschien von ihr "Väter, Männer und kindliche Entwicklung", ein Lehrbuch für Psychotherapeuten (Springer).

SPIEGEL: Frau Seiffge-Krenke, das Land diskutiert über die sogenannte Ehe für alle. Bislang durften homosexuelle Paare gemeinsam keine Kinder adoptieren. Argumentiert wurde mit dem Kindeswohl. Sorgt ein homosexuelles Paar denn schlechter für Kinder als ein heterosexuelles?

Seiffge-Krenke: Selbstverständlich nicht. Studien beweisen, dass sich Kinder schwuler oder lesbischer Eltern genauso gut entwickeln wie Kinder heterosexueller Eltern, sie sind genauso gesund, genauso glücklich, sie bringen genauso gute oder schlechte Schulleistungen.

SPIEGEL: Es gibt überhaupt keine Auffälligkeiten?

Seiffge-Krenke: Keine, die es rechtfertigen würden, homosexuelle Eltern skeptisch zu beäugen. Ein Problem besteht leider darin, dass ihre Kinder oft diskriminiert werden. Unter besonders starkem Druck stehen sie in der Pubertät: in der Phase, in der sie sich selbst sexuell orientieren. Wenn sie entdecken, dass sie auch homosexuell sind, dann machen sie das, worauf ihre Umgebung die ganze Zeit regelrecht wartet. Wenn sie heterosexuell sind, haben sie die Sorge, ihre Eltern zu enttäuschen.

SPIEGEL: Wie entscheiden sich die meisten?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.