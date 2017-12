Anlagetipps Wie sinnvoll sind Indexfonds?

Drei Buchstaben begeistern eine wachsende Anzahl von Sparern, sie lauten: ETF. In die Fonds, die hinter der Abkürzung stecken, haben Anleger weltweit mittlerweile 4,2 Billionen Dollar investiert, das ist mehr als doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren. Selbst die Stiftung Warentest empfiehlt ETF in der aktuellen Niedrigzinsphase als ideale Möglichkeit für Normalbürger, ohne große Vorbildung in Aktien zu investieren.

Denn Exchange Traded Funds - wie die volle Bezeichnung lautet - bilden nüchtern und mechanisch einen Wertpapierindex nach. Mit einem ETF etwa auf den Dax erwirbt ein Anleger also Aktien der Dax-30-Unternehmen - sodass sich der Wert seiner Anlage genauso entwickelt wie der Börsenindex.

Weil trotz allen Auf und Abs der Märkte die großen Börsen der Welt auf lange Sicht wachsen, gilt diese Strategie als relativ sicher - und als kostenarm. Schließlich braucht ein ETF anders als herkömmliche Fonds keinen Manager, der sich um die Aktienauswahl kümmert.

Der Nachteil ist: Über viele ETF investieren Anleger in Waffenunternehmen, Klimasünder oder in Firmen, die mit ihren Mitarbeitern wenig zimperlich umgehen oder im Verdacht stehen, von Kinderarbeit zu profitieren.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.