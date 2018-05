EU-Kommissarin Malmström im Interview "Wir verhandeln erst, wenn Trump uns die Pistole wieder von der Brust nimmt"

SPIEGEL: Frau Malmström, haben Sie Präsident Donald Trump und seinem Handelsminister Wilbur Ross eigentlich schon gratuliert?

Malmström: Ich wüsste nicht, wie ich dazu käme.

SPIEGEL: Die beiden haben die EU erfolgreich erpresst. Die EU ist bereit, mit den USA über niedrigere Zölle zum Beispiel für amerikanische Autos zu verhandeln.

Malmström: Moment mal, wir lassen uns nicht erpressen, und wir verhandeln nicht, wenn uns jemand die Pistole auf die Brust setzt. Das habe ich meinen amerikanischen Gesprächspartnern immer wieder sehr klargemacht. Erst dann, wenn sicher ist, dass die USA keine Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU erheben werden, sind wir bereit, über die Dinge zu reden, die Präsident Trump umtreiben.

SPIEGEL: Die Entscheidung soll am 1. Juni fallen. Haben Sie schon Hinweise darauf, wie Trump sich entschließen wird?

Malmström: Mein Eindruck ist, dass es eine dauerhafte Entscheidung geben wird, in die eine oder andere Richtung. Wilbur Ross und ich haben vielleicht zehnmal telefoniert in den vergangenen Wochen. In wenigen Tagen treffe ich ihn in Paris. Ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir dauerhaft von den Strafzöllen ausgenommen werden wollen. Sie verstoßen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO und sind durch nichts gerechtfertigt. Garantieren kann ich so ein Ergebnis aber nicht. Die letztendliche Entscheidung trifft Präsident Trump, und wir haben ja gesehen, dass das in jede Richtung gehen kann.

SPIEGEL: Haben Sie den Eindruck, dass Präsident Trump und seine Handelsbeauftragten für rationale Argumente überhaupt zugänglich sind?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.