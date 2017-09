Europas Sozialdemokraten Vorwärts! Nur wohin?

Eigentlich sollte es laufen. Christian Kern, der österreichische Bundeskanzler, ist an einem Spätsommerabend wie ein Rockstar im Tourbus nach Illmitz im Burgenland gekommen. Er wird mit Jubel und Blasmusik empfangen und hat vor lauter Selfiejägern Mühe, sich zur Bühne des Gewerkschaftsfests durchzukämpfen, vor der etwa zweihundert Menschen warten.

Als er schließlich oben steht, spricht er vom "österreichischen Traum".

Kern erzählt von sich und davon, wie er es aus kleinen Verhältnissen nach oben geschafft hat. Er redet über das Land und darüber, was die Leute ihm von ihren Sorgen erzählen. Und er skizziert einen Plan, aus Österreich wieder ein Land zu machen, in dem jeder "die Chance auf ein geglücktes Leben bekommt". So reden eigentlich amerikanische Präsidenten, nicht österreichische Sozialdemokraten.

Dummerweise läuft es aber nicht. Trotz eines guten Kandidaten, eines guten Wahlkampfs und einer guten Lage im Land - die Arbeitslosigkeit liegt bei zwei Prozent, das Wachstum bei gut zwei Prozent. Besser als in Deutschland. Doch in den Umfragen bewegt sich die SPÖ seit Monaten zwischen 22 und 28 Prozent. Das wird nicht reichen, um den Kanzler zu stellen.

Kern, 51, war Chef der österreichischen Bundesbahn, bevor er im vergangenen Jahr Kanzler wurde. Er war der Mann, der während der Flüchtlingskrise 2015 dafür sorgte, dass die Sonderzüge fuhren. Er verdrängte den glücklosen Werner Faymann von der Regierungsspitze. Kern hat ein junges Team um sich gesammelt, in seinem Bus ist kaum jemand älter als Ende dreißig, Multimedialeute jagen Filme in die sozialen Netzwerke. Doch wenn kein Wunder geschieht, wird Kern nach dem 15. Oktober abtreten müssen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.