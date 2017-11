Neue Bedrohungslage Warum wir eine Europa-Armee brauchen

Im Städtchen Bergen, an der B3 zwischen Celle und Soltau, ist jeden Tag ein kleines europäisches Wunder zu besichtigen. Morgens um sieben klettern niederländische Soldaten in ihre deutschen Kampfpanzer, an deren Turm das Eiserne Kreuz der Bundeswehr prangt. Sie leisten ihren Dienst in einem deutschen Bataillon, das zu einer niederländischen Brigade gehört, die einer deutschen Division unterstellt ist. Die Panzerbesatzungen der 4. Kompanie sind einheitlich niederländisch, doch wenn der Ladeschütze Schnupfen hat, springt ein deutscher Hauptgefreiter ein und schiebt die Granaten ins Rohr.

Dass 72 Jahre nach Kriegsende deutsche und niederländische Soldaten in einem gemeinsamen Kampfbataillon dienen, ist immer noch außergewöhnlich. So könnte eine europäische Armee aussehen, aber lässt sich das Wunder von Bergen vervielfachen? Viele Europäer hoffen darauf.

In Umfragen wünscht sich eine große Mehrheit seit Jahren eine bessere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik und mehr als die Hälfte eine gemeinsame europäische Armee.

Auch weil sich die Welt, in der die Europäer leben, dramatisch verändert hat.

