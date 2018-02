Evolutionsbiologie Die Heilkraft des Grooves

Es ist ein Fest der Körper, eine Ode an die Ästhetik, getanzter Sex und getanzte Leidenschaft.

Wenn das argentinische Tangoduo German Cornejo und Gisela Galeassi die Bühne betritt, ist das knisternde Verführung und athletische Präzision zugleich. Der Beat des Elektro-Tango vereint das Paar im Tanz. Kurz darauf kommen Breakdancer auf die Bühne. Ihre trainierten Körper strahlen Kraft und Virilität aus. Das Publikum springt auf, applaudiert, ist hingerissen.

"Break the Tango" heißt die Show, die derzeit durch Europa tourt, ein Feuerwerk aus Erotik, Virtuosität, Athletik. Es ist Tanzen in seiner schönsten Form, furios und sinnlich. Auch an diesem Abend im Hamburger Kampnagel-Theater sind die Zuschauer begeistert von der Mischung aus Streetdance und argentinischem Tango.

Der Mensch ist ein Tänzer. Zwar fühlt sich nicht jeder gleichermaßen dazu berufen. Doch seit es den Menschen gibt, wird getanzt - für Fruchtbarkeit und gutes Wetter, für Jagd- und Kriegsglück, für ein langes Leben und aus schierer Lust an der Bewegung.

Tanzen verführt Menschen und verbindet sie miteinander. Wer sich der Musik hingibt, kann das Glück des Gleichklangs von Rhythmus und Bewegung erleben, die innige Nähe synchronisierter Körper, die weltvergessene Ekstase im Takt wummernder Bässe. Und gut für die Gesundheit ist Tanzen sogar auch; es vermag chronische Schmerzen, Bewegungsstörungen und Depressionen zu lindern.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.