Evolutionsbiologe im Interview Der Mensch auf Erden: Zufall oder Plan?

Jared Leeds / DER SPIEGEL Jonathan Losos

SPIEGEL: Herr Professor Losos, Wikipedia listet 521 Filme auf, in denen Außerirdische auftauchen. Wenn Sie unter all diesen Geschöpfen Ihren persönlichen Lieblingsalien wählen dürften, welcher wäre es?

Losos: Hm, schwierige Frage. Voriges Jahr kam "Arrival" in die Kinos. Daran hat mir gefallen, dass die Aliens wirklich bizarr und fremdartig aussehen, nicht wie Menschen mit spitzen Ohren oder drei statt fünf Fingern. Aber wenn Sie mich fragen, welche Aliens ich am meisten mag, dann würde ich mich eher für die Na'vi in "Avatar" entscheiden. Deren Welt scheint uns vertraut, nur eben etwas verfremdet.

SPIEGEL: Falls nun tatsächlich ein Raumschiff den Weg zu uns finden sollte, welche Kreaturen würden ihm wohl entsteigen: siebenarmige Wesen wie in "Arrival", oder blaue Riesenmenschen wie in "Avatar"?

Losos: Es wären keine grünen Männchen und keine ETs. Ich tippe eher auf die Heptapoden aus "Arrival". Wie Wesen von einem anderen Stern eben.

SPIEGEL: Warum haben dann etliche Aliens im Film so viel Ähnlichkeit mit Menschen? Mangelt es den Filmemachern an Fantasie?

