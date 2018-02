Maik Franz klagt gegen Hertha-Vize Wie Deutschlands härtester Fußballer sein Geld verlor

Landgericht Berlin, Saal 128: Das Spielfeld hat diesmal keinen Rasen, nur einen grünen Linoleumboden, zwei Stahlrohrtische, einen für den Kläger, einen für den Beklagten, und bevor es losgeht, liegt über dem Platz eine gespannte Ruhe, dass man das Rascheln der Akten hören kann.

Schwer, sich hier das Keuchen, Schwitzen, Brüllen, Fluchen vorzustellen, und trotzdem hat der Termin am Dienstag dieser Woche viel von einem Fußballmatch. Einem Regenspiel im November, mit Grätschen, die auf die Knochen gehen, Morast, der hochspritzt, Flecken, die hinterher nur schwer wieder rausgehen. Eine Schlammschlacht.

Es klagt: Maik Franz, 36, Ex-Profi, gegen Thorsten Manske, 53, im Ehrenamt Vizepräsident von Hertha BSC. Den Streitwert machen mehr als 600.000 Euro aus, die der Spieler mit riskanten Geldanlagen verloren haben will. Manske, früher mal sein Steueranwalt, soll ihn in Schrottpapiere hineingetrieben haben. Was der Fußballer nicht wusste: dass Manske ständig Provisionen kassiert hat. Von dem Finanzmakler, der die Risikofonds anbot. Der Kicker will die Verluste ersetzt haben. Es geht um Geld und Ehre, um die von Manske, aber auch um die eines Ex-Profis, der sich schon auf dem Rasen nichts gefallen ließ.

Denn dass Maik Franz die Sache beinhart durchziehen würde, muss keinen wundern. Franz spielte von 2001 bis 2014 für Wolfsburg, Karlsruhe, Frankfurt, Hertha, er war dafür berüchtigt, dass er auf dem Rasen durch-, nie zurückzog. Spitzname "Iron Maik". So eisern, dass Stuttgart-Stürmer Mario Gomez nach einer Partie in die Kamera blaffte: "dieses Arschloch". "Bild" kürte Franz zum "meistgehassten Spieler der Liga"; unter einem Kultvideo im Netz ist der erste Kommentar: "Größter Wichser aller Zeiten", der vierte: "Geilster Spieler aller Zeiten". Drei Ausrufezeichen.

