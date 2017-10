Ferngutachten zu Donald Trump "Sadistisch, unmoralisch, primitiv"

Das Verhalten des Täters zeige charakteristische Merkmale eines Soziopathen, urteilt der Gutachter und Psychiater Lance Dodes. Es handle sich dabei um "eine der schwerwiegendsten aller seelischen Störungen". Soziopathen litten unter einem "Defekt in der grundlegenden Natur ihres Menschseins". Ihre typischen Eigenschaften: "Sadistisch, mitleidlos, grausam, abwertend, unmoralisch, primitiv, kaltschnäuzig, räuberisch, schikanierend, entmenschlichend."

Dodes lässt keinen Zweifel daran, dass er von einem gefährlichen Monstrum spricht. Doch gemeint ist nicht etwa der Attentäter von Las Vegas. Nein, die Rede ist vom amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Dodes' Expertise ist Teil eines Buchs, in dem 27 Fachleute - teils sehr namhafte Psychiater und Psychologen - ihr Urteil über Donald Trump abgeben(*). Der Band ist aus einer Konferenz hervorgegangen, die unter dem Motto "Duty to Warn" (Pflicht zu warnen) an der Uni Yale stattfand.

Entstanden ist ein unheimliches Seelenpanorama. Trump werden ein "hypermanisches Temperament", eine "wahnhafte Loslösung von der Wirklichkeit" und "paranoide Hyperempfindlichkeit" attestiert. Die Autoren unterstellen ihm nicht nur "Gedankenlosigkeit", "Leichtsinn" und "Selbstverherrlichung", sondern auch "Frauenhass", "Boshaftigkeit" und "Bewunderung für Gewaltherrscher".

