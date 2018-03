US-Experte Tim Wu im Interview "Bei Facebook herrscht Panik"

Zur Person KNOPF DOUBLEDAY Tim Wu, 45, ist einer der weltweit profiliertesten Kritiker der Internetmonopolisten wie Facebook oder Google. In Büchern wie "The Attention Merchants" verbindet der Rechtsprofessor von der New Yorker Columbia University die historische Analyse der Aufmerksamkeitsökonomie mit einer Reflexion der Regulierungsmöglichkeiten dieser, so sieht es derzeit aus, demokratiefressenden Maschinen.

SPIEGEL: Herr Professor Wu, wie ernst ist die Lage für Facebook?

Wu: Sehr ernst. Bei Facebook herrscht regelrecht Panik. Dass Cambridge Analytica an die Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern gelangte und damit die amerikanischen Präsidentschaftswahlen eventuell manipuliert hat, ist ja nur der aktuellste Skandal. Auch bei Google gibt es dunkle Geschichten. Aber Facebook hat mehr Leichen im Keller als Google.

SPIEGEL: Wie geht es jetzt weiter?

Wu: Es wird weitere Enthüllungen geben. Mehr und mehr Angestellte werden sich melden, die ihren Job gekündigt haben, weil sie bei dieser Art von Geschäftspraktiken nicht mitmachen wollten. Sie sind wie Deserteure, die das Facebook-Regime verlassen, so wie Ostdeutsche die DDR verlassen haben. Und jetzt sagen sie: Das war kein Paradies hier.

SPIEGEL: Sie beschreiben das Geschäftsmodell von Facebook als den Grund allen Übels, also die Verwertung der Daten von Nutzern zu Werbezwecken. Ist Facebook einfach zu weit gegangen, oder ist das Geschäftsmodell an sich das Problem?

Wu: Um diese Frage zu beantworten, muss man ins Jahr 2012 oder 2013 zurückgehen. Facebook hatte damals ein echtes Einnahmeproblem. Sie hatten all die Aufmerksamkeit der Menschen, aber sie machten damit einfach nicht genug Geld. Und so investierten sie viel Zeit und viele Dollar darauf zu überlegen, wie sie das ändern könnten. Wie sie also die Welt überzeugen könnten, dass sie die Macht haben, Menschen zu manipulieren. Sie haben dabei ein paar sehr aggressive Experimente gestartet. Das Ergebnis sehen wir jetzt.

