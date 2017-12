Umstrittene Berliner Moschee Fällt die deutsche Politik auf Islamisten herein?

Historiker streiten darüber, ob Martin Luther seine Reformationsthesen 1517 mit Nägeln an die Pforte der Schlosskirche in Wittenberg hämmerte oder ob er Leim verwendete. Im Fall Abdel-Hakim Ourghis gibt es keinen Zweifel: Es war ein Tesafilmroller, den der Islamwissenschaftler zu Hilfe nahm, um sein Plakat an die Eingangstür der Dar-As-Salam-Moschee in Berlin zu kleben. "Reform des Islam", diese Worte standen dort in grüner Schrift auf weißem Untergrund - und darunter 40 Thesen. Sie lauteten "Es ist Zeit für einen Europäischen Islam", "Muhammad ist nur ein Mensch wie die anderen Menschen" oder "Eine Reform des Islam braucht mutige Reformer".

Ourghi hatte an diesem frühen Oktobersamstag Journalisten eingeladen, die seine Aktion fotografierten und filmten. Das evangelische "Sonntagsblatt" zitierte ihn mit der Aussage, in der Nacht zuvor kein Auge zugetan zu haben, so groß sei seine Angst gewesen. Der Berliner Verfassungsschutz erwähnt die Dar-As-Salam-Moschee und ihren Trägerverein seit 2014 in seinen Berichten. Ourghi sagt, er habe die Gebetsstätte ebenfalls "genau unter die Lupe genommen" und festgestellt, dass dort der Koran "über allem - auch über dem Grundgesetz - steht". Die Soziologin Necla Kelek bescheinigte der Gemeinde, sie zähle zu den "reaktionärsten Moscheen Berlins".

Wo also hätte Ourghi sich besser als muslimischer Luther in Szene setzen können?

