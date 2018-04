Geheimprojekt aus dem Kalten Krieg Wie das Nervengift Nowitschok in die Welt kam

Kein Problem, sagt Andrew Weber, ich kann Ihnen die Aufnahmen zeigen. Der Waffenexperte, der ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums war, sitzt in einem Hotel in Berlin. Er wischt über sein Smartphone, dann hat er die Fotos gefunden.

Sie zeigen einen metallenen Reaktor, in dem der tödliche Kampfstoff hergestellt wurde. Die Apparaturen, die wie Gasmasken für Hunde aussehen und im Keller lagen. Und den lang gestreckten Komplex, vier Stockwerke in hellem Beige. Er steht in einer Brachlandschaft, Schrott liegt im Vordergrund.

So also sieht ein Ort aus, an dem sowjetische Forscher eines der gefährlichsten Gifte in der Geschichte der Menschheit produzierten. Nowitschok war in der Sowjetunion entwickelt worden; nach deren Zerfall 1991 hatte auch Russland damit gearbeitet. Wer es berührt, stirbt in aller Regel. Zuerst tritt ihm Schaum vor den Mund, dann muss er erbrechen, die Muskeln erlahmen, am Ende bleibt das Herz stehen.

Weber durfte das Gebäude nur in einem Schutzanzug betreten. Das Forschungsinstitut liegt auf einem ehemals sowjetischen Militärgelände in der usbekischen Provinzstadt Nukus. 1992 hatten die Russen es geräumt und den besorgten Usbeken jede Auskunft über die Hinterlassenschaft verweigert. Die baten schließlich in Washington um Hilfe.

