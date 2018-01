Deutsche Salafistin Wie gefährlich ist die Frau, die schon zum zweiten Mal einen IS-Kämpfer heiratete? 

Der Film zeigt einen Mann - ihren Mann. Er hält eine Kalaschnikow in den Händen und sagt: "So bereite ich mich mit meiner Frau auf die dreckigen Kuffar (die Ungläubigen -Red.) in Deutschland vor. Nehmt euch in Acht!" Ali S. schießt, dann wendet er sich wieder der Kamera zu: "Merkel, du bist die Nächste!"

Polizisten fanden dieses Propagandavideo auf dem Handy der Frau, als sie im Januar 2014 mit einer Maschine der Turkish Airlines in Frankfurt am Main landete. In Begleitung ihres Schwiegervaters kehrte sie nach dem Tod ihres Mannes nach Deutschland zurück. Die Ermittler vermuten, dass Sibel H. einige solche Filme gedreht hat. Einer endet mit den wenig martialischen Worten ihres Mannes: "Mach aus, Schatz, mach aus."

Ihr Mann Ali S., ehemaliger Kampfsportler aus Frankfurt am Main, starb in einem Gefecht der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) mit Truppen des Assad-Regimes. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden war er erst im Juli 2013 per Reisebus zusammen mit sechs weiteren Dschihadisten in die Türkei gefahren und von dort weiter nach Syrien gereist. Ein halbes Jahr später war er tot.

Sibel H. ist heute 30 Jahre alt und hat zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche und die türkische. Beamte beschreiben die Frau als Fanatikerin. Sie fand nach dem Tod ihres Mannes schon bald einen neuen "Löwen", wie sich die Dschihadisten selbst nennen, in der Frankfurter Salafistenszene. Deniz B., 26 Jahre alt, 1,82 Meter groß, tätowiert. Die Behörden ermittelten gegen ihn unter anderem wegen Betrug, Hehlerei und Bedrohung. Er wurde der neue Gefährte der Sibel H.

