Zweiundzwanzig Jahre nachdem er versuchte, in Berlin ein Gefängnis in die Luft zu sprengen, stolpert Thomas Walter über einen Trampelpfad in den Bergen von Venezuela. Es ist Nacht, die Luft ist warm und vibriert vom Singen der Zikaden. Vor ihm tastet sich der Kegel seiner Taschenlampe den Pfad hinauf, ich stolpere hinterher. Nach einer Viertelstunde schälen sich die Umrisse einer Bauernhütte aus dem Dunkel, die sich an einen Hang duckt. Er deutet auf ein Licht. "Da wohne ich." Es ist sein letztes Versteck.

Thomas Robert Walter, geboren in Baden-Baden, zuletzt wohnhaft in 15320 Neutrebbin nahe der deutsch-polnischen Grenze, gehörte zur militanten Linken in Berlin, aber das ist lange her. Seit 1995 ist er auf der Flucht vor den deutschen Behörden. Bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, wegen der "Verabredung zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion." Das Bundeskriminalamt fahndet nach ihm und zwei weiteren Verdächtigen. Im Haftbefehl steht, er sei Mitglied der terroristischen Vereinigung "Das K.O.M.I.T.E.E." gewesen und der linksradikalen Szene zuzuordnen.

Er war 32 Jahre alt, als er abtauchte, nun ist er 55. Sein halbes Erwachsenenleben rannte er weg.

