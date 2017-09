Dubioser Hilfsverein Wo landete das Spendengeld der Schalker und Dortmunder Fans?

Der Fan von Borussia Dortmund im ausgeleierten Trikot steckt einen Fünfeuroschein in die Dose und blickt den Mann mit der Büchse drohend an. "Ich will dich aber gleich damit nicht am Bierstand sehen!" Dann grinst er. Seine Freunde brechen in Gelächter aus. Schulterklopfen, der Spendensammler lacht mit: "Danke, schönes Spiel und auf'n Sieg!" Er rasselt kurz mit seiner Dose, die Fans prosten ihm zu, er geht weiter. Noch anderthalb Stunden bis zum Anpfiff.

Wenn Zehntausende Richtung Stadion ziehen, stehen die Mitarbeiter des Vereins Kinderwünsche bereit. In einheitliche Shirts gekleidet, schlendern sie über das Gelände rund um die Arenen und klappern mit den Büchsen. Das machen sie seit Jahren, vor den Heimspielen in Dortmund und in Gelsenkirchen. Für viele Fans gehören sie zum Bundesligaalltag dazu. Auch beim Pokalfinale in Berlin waren sie, genauso bei der Siegesfeier in der Dortmunder Innenstadt, auf Weihnachtsmärkten und in Frankfurter Fankreisen.

Als Spendenzweck geben sie die sogenannten Klinik-Clowns an, die kranke Kinder auf der Station besuchen. Aber so gut die Absicht des Sammlervereins zu sein scheint, der Lauf des Geldes bleibt undurchsichtig. Steckt hinter den angeblichen Wohltätern ein perfides Betrugssystem? Vor jeder Partie treffen sich die Fans vor ihrem Stadion und kippen Bier, die Laune steigt, das Misstrauen sinkt. Auftritt der Spendendosen. "Na, seid ihr auch dabei, kranken Kindern zu helfen?" Ein kantiger Sammler mit Bürstenschnitt schiebt sich am zweiten Spieltag der Bundesligasaison durch die Menge vor dem Dortmunder Stadion. Kaum spricht er eine Kleingruppe von Fans an, fassen sie sich wie ertappt an ihre Hosentasche. Dann rappelt es in der Dose, der Sammler schnarrt: "Bedanken wir uns und wünschen noch 'nen schönen Tach." Er sagt das sehr oft. Dass jemand kein Geld einwirft, ist eine Ausnahme.

