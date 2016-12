Anklägerin am Weltstrafgericht "Ich sage nicht, wer böse ist"

Fatou Bensouda, 55, wurde 2004 stellvertretende Anklägerin des Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag, seit 2012 ist sie Chefanklägerin. In ihrer Heimat Gambia war sie Generalstaatsanwältin und Justizministerin, später arbeitete sie als Rechtsberaterin beim Ruanda-Tribunal. Gerade erst ist Bensouda in das neu errichtete Gebäude des Gerichts gezogen. Die Gambierin, eine bescheidene Person mit starker Präsenz, lacht bei der Begrüßung herzlich, kommt jedoch sofort zur Sache. Die dreifache Mutter will Rechtsgeschichte schreiben, allgemeingültige Urteile erwirken, die Täter abschrecken. Doch dem Gericht laufen die Mitgliedstaaten weg, sie ist unter Druck.

SPIEGEL: Frau Bensouda, man nennt Sie "die Frau, die Tyrannen jagt". Wie läuft es denn mit der Jagd?

Bensouda: Für solche Schlagzeilen bin ich nicht verantwortlich. Aber die Jagd läuft gut. Wir machen unseren Job wie immer, unabhängig und unvoreingenommen.

SPIEGEL: Gelegentlich gibt es Rückschläge, wie in Kenia, wo Sie die Anklage gegen Staatschef Uhuru Kenyatta fallen lassen mussten, weil Ihre Zeugen verschwanden oder unter Druck gesetzt wurden.

