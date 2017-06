Eine amerikanische Staatsaffäre Die FBI-Mitarbeiterin, die einen IS-Kämpfer heiratete

Es war der Abend des 1. Mai, ein Montag, als das zweite, neue, unscheinbare Leben von Daniela Greene endete und ihre Vergangenheit sie einholte. Greene, 38 Jahre alt, kam gerade von der Arbeit, sie hatte Sekt in der Bar eines Hotels serviert, wie eine ganz normale Kellnerin. Zu Hause, in ihrer Einzimmerwohnung in einer unauffälligen Stadt im Bundesstaat New York, setzte sie sich vor den Fernseher, schaltete durch das Programm. Und las ihren Namen in den "Breaking News" auf fast allen Kanälen.

Greene saß allein auf ihrem Sofa, sie beugte sich dem Fernseher entgegen. Zuerst sah sie Fotos von sich selbst, mit verpixeltem Gesicht, dann Bilder von einem Mann mit Kalaschnikow in einer Wüste. Sie kannte diese Bilder, sie zeigten Denis Cuspert, einen Deutschen, dem sie vor einiger Zeit sehr nahegekommen war. Sie hörte Ermittler des FBI, die sie eine "Schande des Geheimdiensts" nannten; Minister der Regierung, die von "Hochverrat" und "Lügen" sprachen; Reporter, die fragten, ob Greene, die schöne Frau mit den langen blonden Haaren, eine islamistische Spionin sei, eine Terroristin des IS, des "Islamischen Staats".

Wer ist Daniela Greene?

