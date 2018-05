FC Bayern-Akademie Arztpraxis, Sterneküche, Nachhilfelehrer - aber kein Fernseher

"Wenn ich die Spieler in der Bundesliga sehe, denke ich mir immer, dass ich das auch schaffen will. Und die Chance ist da. Ich bin schon so weit gekommen."

An einem Samstag im Februar hat Luca Denk bereits viel getan für seinen Traum. Der 15-Jährige wohnt im Internat der Talentakademie des FC Bayern München. Er ist früh aufgestanden, war im Kraftraum, beim Physiotherapeuten, er hat zum Frühstück in der Mensa Obst und Müsli gegessen. Mit Nüssen. Nüsse sind gut. Das Öl in Walnüssen soll das Immunsystem stärken, das Öl der Haselnuss den Muskelaufbau fördern, so steht es auf den Infotafeln an der Müslitheke.

Das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern liegt am nördlichen Stadtrand Münchens, sechs Rasenplätze, zwei Kunstrasenplätze, eine Trainingshalle, ein Stadion für 2500 Zuschauer. Es gibt ein Schwimmbad, eine Arztpraxis, Massageräume, ein Fitnesscenter. Das Essen in der Mensa wird von einem Team des Sternekochs Alfons Schuhbeck zubereitet.

Die Anlage hat den Verein rund 100 Millionen Euro gekostet, fast doppelt so viel wie Corentin Tolisso, der teuerste Einkauf der Bayern-Geschichte. Zur offiziellen Eröffnung des Campus im Sommer kam Horst Seehofer, es spielte eine Blaskapelle, und Präsident Uli Hoeneß erklärte, im Zeitalter eskalierender Transfersummen werde der Klub seine Stars künftig einfach selbst ausbilden. Mia san mia.

