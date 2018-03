Jupp Heynckes Der Held, der aus der Rente kam

Es ist Viertel nach vier, als sich Jupp Heynckes kurz hinlegt, daran erinnert er sich später auf die Minute genau. Er will sich in seinem Hotelzimmer ein wenig ausruhen. Ihn hat die Grippe erwischt. Bis das Spiel seiner Mannschaft beginnt, hat er noch etwas Zeit.

Heynckes wird an diesem Abend nicht im Stadion sein. Dafür ist er zu krank. Sein Co-Trainer Peter Hermann wird ihn in der Allianz-Arena vertreten. Aber dabei sein will er trotzdem, wenn auch nur am Fernsehbildschirm. Das verlangt sein Pflichtbewusstsein.

In seinen fast 40 Jahren als Trainer hat Heynckes für neun verschiedene Vereine gearbeitet, für manche mehrmals, für den FC Bayern viermal. Seine Karriere als Cheftrainer umfasst 14 Stationen, 1248 Spiele und mehr als 112.000 Spielminuten. Nirgendwo hat er in dieser Zeit eine Begegnung verpasst, selbst wenn er krank war.

An jenem Samstag, dem 10. Februar, um Viertel nach vier aber, als sich der FC Bayern München auf das Spiel gegen Schalke 04 vorbereitet, schläft Jupp Heynckes ein.

Um 18.30 Uhr beginnt das Spiel, und Jupp Heynckes schläft immer noch. Als er schließlich aufwacht, sind bereits zwei Tore gefallen.

