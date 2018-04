Zeitgeschichte Wir, die Frauen von '68

Mir klapperten die Knochen vor Lampenfieber", sagt Helke Sander, wenn sie sich an ihr Rendezvous mit der Geschichte erinnert. Die Berlinerin war 31 Jahre alt, als sie am 13. September 1968 am Rednerpult im Festsaal des Studentenhauses in Frankfurt am Main stand.

Sander sprach zu den Delegierten des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), der intellektuellen und politischen Avantgarde der Revolte von 1968. Was sie vortrug, immer wieder von freundlichem Beifall unterbrochen, war nichts Geringeres als ein Gründungsmanifest der neuen Frauenbewegung - ohne die eine Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht möglich geworden wäre.

"Wir müssen hier nämlich mal feststellen", sagte Sander, die Filmstudentin mit den glatten dunkelbraunen Haaren, "dass an der Gesamtgesellschaft etwas mehr Frauen als Männer beteiligt sind." Deshalb sei es nicht unbescheiden, "dass wir die sich daraus ergebenden Ansprüche auch einmal anmelden und fordern, dass sie zukünftig eingeplant werden".

1968 waren rund drei Viertel der Studierenden an Universitäten Männer. Schon aus diesem Grund wird die Studentenrevolte gewöhnlich als mehr oder minder heroischer Kampf junger Männer in Berlin und Frankfurt erzählt: Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Fritz Teufel, Rainer Langhans, Joschka Fischer und andere mehr. Aber langsam erheben sich auch andere Stimmen. Weibliche.

