Fifa-Generalsekretärin 30.000 Franken für den Putztrupp - wie kann man das nicht bemerken?

Am Donnerstag war der Himmel über Manama wolkenlos, die Außentemperatur betrug 39 Grad. Und im Messezentrum der Hauptstadt Bahrains übertrafen die Mächtigen der Fifa die Sonne im Blenden.

Es war der jährliche Kongress des Fußballweltverbands, und Präsident Gianni Infantino behauptete, die neue Führung baue die Glaubwürdigkeit der Fifa wieder auf. Neben ihm saß die Generalsekretärin Fatma Samoura und lächelte viel an diesem Tag. Sie ist Senegalesin, hat vorher für die Vereinten Nationen gearbeitet. Nach Jahren voller Lug und Trug, Gier und Größenwahn im Fußball stand die Inthronisierung einer Außenstehenden für ein neues Zeitalter. Das war zumindest der Plan.

Nun steckt Samoura selbst im Fifa-Schlamassel. Der Verband hatte Reinigungskosten in fünfstelliger Höhe für die Privatwohnung seiner Generalsekretärin übernommen. Erst von der Fifa engagierte Wirtschaftsprüfer stießen auf diese Transaktionen. Als Kontrolleure Samoura darauf ansprachen, zahlte sie das Geld still und heimlich an die Fifa zurück.

Ist die Putzaffäre Nachlässigkeit der neuen Frau an der Spitze? Oder ein Fall von Untreue, also ein Skandal?

