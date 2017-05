Schäuble und Frankreich "Es ist nicht meine Aufgabe, Großzügigkeit zu gewähren"

SPIEGEL: Herr Minister, der neue französische Präsident Emmanuel Macron besucht nächste Woche Berlin, um seine Pläne für eine Erneuerung des deutsch-französischen Verhältnisses vorzustellen. Hat die Bundesregierung jetzt einen mächtigen Mitstreiter oder Widersacher in Europa?

Schäuble: Macron will ein stärkeres Europa, genauso wie die Kanzlerin und ich. Es hat mich beeindruckt, dass der neue Präsident nach seinem Wahlsieg zu den Klängen der Europahymne auf die Bühne vor dem Louvre gestiegen ist. Das war ein starkes Symbol. Ganz klar: Macron ist unser Mitstreiter.

SPIEGEL: Macron will aber auch, dass sich Europa und Deutschland verändern. Vor allem fordert er, dass die Bundesregierung mehr Geld für Europa bereitstellt. Werden Sie ihm da entgegenkommen?

Schäuble: Erst mal will Macron Veränderungen in Frankreich, und dabei unterstützen wir ihn. Macron hat Mut bewiesen, indem er gegen die Mehrheitsmeinung der sozialistischen Partei einen reform- und europafreundlichen Wahlkampf geführt hat. Nun muss Macron sehen, dass er in der Nationalversammlung für seine Pläne zur Reform des Arbeitsmarkts eine Mehrheit bekommt. Wir alle wünschen, dass er dabei Erfolg hat.

SPIEGEL: SPD-Chef Martin Schulz reichen freundliche Wünsche nicht. Er plädiert dafür, Macron deutlich enthusiastischer zu unterstützen als die Kanzlerin, die sich eher reserviert geäußert hat. Sie sehe keine Notwendigkeit, so hat sie gesagt, ihre Politik wegen Macron zu ändern.

