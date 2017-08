Lebensmittelskandal Wer hat Millionen Eier verseucht?

Der niederländische Reinigungsbetrieb Chickfriend präsentierte sich als gut gelauntes Unternehmen. Wer die Firmenhomepage anklickte, dem schallte fröhliche Ukulelemusik entgegen, dazu gab es ein Filmchen mit sympathischen jungen Männern, die mit Hochdruckspritzen Hühnerställe säubern.

Die Desinfektionslösung, die sie dabei versprühten, wurde von Chickfriend wie ein Wundermittel angepriesen: Mit "Dega 16" könne man endlich wirkungsvoll gegen die Rote Vogelmilbe vorgehen, einen in der Geflügelbranche gefürchteten Parasiten. "Lassen Sie Ihren Stall von Chickfriend mit Dega 16 ausspritzen", warb die Firma, "die Chance ist groß, dass Sie danach für bis zu 50 Wochen keine Rote Vogelmilbe mehr finden." Für Fragen könne man sich jederzeit gern an die Chickfriend-Chefs Mathijs und Martin wenden.

Doch die beiden Geflügelfreunde sind derzeit nicht erreichbar - gemeinsam mit dem belgischen Chemikalienhändler Patrick R. stehen sie im Verdacht, einen europäischen Lebensmittelskandal ausgelöst zu haben. Es geht um Hühnereier, die offenbar mit dem Kontaktgift Fipronil verseucht wurden und in Deutschland und mindestens sechs weiteren Staaten in den Handel gelangten. Mehr als hundert Geflügelbetriebe mussten vorübergehend schließen; Millionen Eier wurden aus dem Verkehr gezogen.

Fipronil wird unter anderem gegen Läuse und Milben bei Katzen und Hunden eingesetzt, die Anwendung bei Tieren in der Lebensmittelproduktion dagegen ist in der EU streng verboten. Kommen Legehennen in Kontakt mit dem Gift, kann es in die Eier gelangen. Bei Menschen kann der Verzehr von Fipronil in höheren Dosen zu Kopfschmerzen, Haut- und Augenreizungen sowie Übelkeit und Erbrechen führen. In die Eier geriet das Gift nach Erkenntnissen der Ermittler über die Desinfektionslösung Dega 16, mit der Chickfriend auch in Deutschland Geflügelställe reinigte. Dass das Mittel offenbar nie von einer Behörde zugelassen wurde, fiel kaum jemandem auf.

Alles habe regulär gewirkt, berichtet ein Landwirt aus Niedersachsen. Das Dega 16 sei in blauen 20-Liter-Kanistern mit offiziell aussehenden Etiketten abgefüllt gewesen, er sei davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit habe. Was für eine Fehleinschätzung.

