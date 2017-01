Erste Klasse im Flugzeug Ruhe auf den teuren Plätzen

Luxus kann ein Problem sein, vor allem wenn er nicht nach Luxus aussehen darf, nach Überflüssigem und Unnötigem, nach Vergeudung und Verschwendung. Geschäftsreisende von einer bestimmten Einkommensklasse an kennen das Dilemma: Fünfsternehotels sind als Herberge zwar angenehm, machen sich aber schlecht auf der Spesenabrechnung. Und Flüge in der First Class sind bei den Kostenkontrolleuren in den Unternehmen etwa so beliebt wie der Economy-Fertigfraß bei Gourmets.

Weil reisende Manager die Fünfsterneetablissements meiden, hat sich unter den Edelhotels eine eigene Unterklasse entwickelt: Häuser, an denen draußen nur vier Sterne kleben, die aber drinnen Komfort für fünf bieten. Am Ende ist die Rechnung nicht viel billiger, aber die Sache sieht verantwortungsvoller aus.

Flüge in der First Class sind noch einmal eine andere Kategorie. Sie gelten als derartiger Luxus, dass sie die moralische Integrität selbst von Bischöfen und Gewerkschaftsbossen infrage stellen können. Der eine wollte es auf dem Rückweg aus den indischen Slums gemütlich haben. Der andere machte sich einen geldwerten Edelfreiflug zunutze, während die Kollegen für ein paar Euro mehr Gehalt streikten. Immerhin kostet ein First-Class-Flug nicht nur ein paar Hundert Euro mehr als die Reise in einer niedrigeren Kategorie, sondern ein paar Tausend.

Abgesehen von Geistlichen und Arbeiterführern nutzen deutsche Spesenflieger den vornehmsten Teil der Kabine selten. 2015 war es nicht einmal mehr jeder hundertste Fluggast. Die First ist - außer bei Meilen-Upgradern - derart unbeliebt, dass Lufthansa und Co. sie auf vielen Strecken abgeschafft haben. Zwar gibt es noch in zwei von drei Lufthansa-Langstreckenjets eine First Class, allerdings wurde die Zahl der Sitze von 16 auf 8 halbiert. Und auch davon wird im Schnitt nicht einmal die Hälfte gebucht. Die teuren Liegesessel bleiben einfach leer.

