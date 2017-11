Flixbus Einmal Europa für ganz wenig Geld

Es gab früher, was Transportfragen angeht, einige Eigenheiten, die uns Deutsche von anderen Europäern unterschieden. Wir Deutschen fuhren lange Strecken mit dem Auto, mit dem Zug, manchmal sogar mit dem Fahrrad. Aber wir fuhren nicht mit dem Bus. Busreisen machten Kinder, die in Landschulheime verschickt wurden, oder Rentner, die im Preisausschreiben eine Reise an die Mosel gewonnen hatten.

Das ging viele Jahrzehnte lang so. Es war eine Form des Reisens, die von der Politik gefördert wurde, weil der deutsche Staat seine Deutsche Bahn beschützen wollte. Es gab Gesetze, die verboten, dass Linienbusse von einer Stadt in die andere fuhren. Es waren Gesetze aus einer anderen Zeit - und diese Zeit endete 2013. Im Jahr 2013 trat ein geändertes Personenbeförderungsgesetz in Kraft, und seitdem haben freie Bürger freie Fahrt sogar im Omnibus.

Dies ist die Geschichte über Flixbus, ein Hipster-Start-up aus München. Aber es ist auch die Geschichte vom Ende eines deutschen Sonderwegs. Vom Beginn einer neuen Reisekultur, vom Zusammenwachsen Europas, von der Erschaffung neuer Berufsbiografien.

Flixbus also. Fünf Jahre alt, über 90 Prozent Marktanteil in Deutschland, größtes Busunternehmen Europas, mit Expansionsplänen neuerdings in die USA und, glaubt man Fachleuten, noch ganz am Anfang. Über 100.000 europäische Verbindungen täglich.

