Kriminelle Migranten Mit "German Escort" zurück nach Tunesien

Die anderen Häftlinge schlafen noch, als Samir, 36, von den Wärtern geweckt wird. Es ist 5.30 Uhr, Anfang April, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Er muss sich leise anziehen. Polizisten mit schwarzen Sturmhauben führen den Tunesier in den Hof der Justizvollzugsanstalt Dresden.

Samirs braune Haare sind kurz geschnitten, sein Bart wächst bis hoch an die Schläfen. Er trägt eine rote Daunenweste und Jeans. Im Hof wartet ein schwarzer Mercedes-Transporter, der Wagen für seine letzte Reise durch Deutschland.

Sie fahren zum Flughafen Leipzig/ Halle, von dort soll Samir abgeschoben werden. Leipzig hat sich zu einem Drehkreuz für Abschiebungen entwickelt, mehr als 2100 Ausländer wurden von hier aus im vergangenen Jahr ausgeflogen.

Den Germania-Charterflug ST 2828, der Samir und 16 weitere Abschiebepassagiere nach Tunesien bringen soll, begleiten 67 Bundespolizisten, dazu zwei Ärzte und zwei Dolmetscher. "Germany Escort" steht auf ihren Taschen. Regelmäßig wird Terminal A für die Abschiebeflüge genutzt, für die U.S. Army war das Gate jahrelang ein Zwischenstopp, um ihre Soldaten in den Irak oder nach Afghanistan zu schicken. Jetzt sitzen hier ein paar Tunesier, schwer bewacht von der Polizei. Vor dem Eingang stehen zwei blaue Dixi-Toiletten. Wer austreten muss, bleibt in Handschellen, ein Bundespolizist lässt den Fuß in der Tür. Als sich einer über die Fesseln beklagt, wird er auf Sächsisch belehrt: "Da gib dir mal Mühe, mei Guter."

Die Beamten sind bei Tunesiern besonders vorsichtig. Viele "Schüblinge", wie sie genannt werden, wehren sich oder verletzen sich selbst, um ihre Abschiebung zu verhindern. Es gab schon einige, die den Akku ihres Mobiltelefons verschluckten, andere steckten sich Rasierklingen in die Mundhöhle oder zogen plötzlich ein Cuttermesser aus dem Gürtel. Deshalb passen immer gleich drei "Personenbegleiter Luft" auf einen Tunesier auf.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.