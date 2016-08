Flüchtlinge im Freibad: Im Gerüchtestrudel

Andreas Klammt / DER SPIEGEL

Ein Nachmittag im Freibad Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg. Temperatur: 26 Grad, Nichtschwimmerbecken: 26 Grad, Schwimmerbecken: 24 Grad. Die Freibadwelt ist, wie sie sein soll, sonnig, warm, ruhig. Zwei Frauen liegen auf einer Decke und unterhalten sich: "Ich hab gestern welche von den Flüchtlingen hier gesehen, angezogen, mit Socken. Aber die lagen nur auf der Wiese."

Flüchtlinge, die sich unauffällig verhalten und sogar Socken tragen - nichts scheint es zu geben, was nicht erzählenswert wäre über die Fremden, seit jenem doppelten Eklat vor einigen Wochen.

Ein 17-jähriger Asylbewerber aus Mali war über ein Geländer ins Becken gesprungen, der Bademeister wollte ihn aus dem Bad werfen. Als der junge Mann sich weigerte, rief der Bademeister die Polizei. Bei der Festnahme verletzte der Asylbewerber zwei Beamte und wurde dabei angefeuert von etwa 30 Badegästen. Sie beschimpften die Polizisten als "Rassisten", einer packte den Bademeister am Hals.

Plötzlich kamen mehrere Mütter und Töchter, einige weinten. Arabisch aussehende Männer hätten die Mädchen im Nichtschwimmerbecken an Brust, Po und im Schritt berührt. Im Strömungskanal sei ihnen der Bikini vom Körper gerissen worden, ein Mann habe sein erigiertes Glied an zwei Mädchen gerieben. Das älteste Mädchen war 14, das jüngste 10 Jahre alt. Inzwischen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter ermittelt, einen 21-jährigen Asylbewerber aus dem Irak und einen 17-jährigen Afghanen. Was aber ist dran an diesen Meldungen, und was ist von ähnlichen zu halten? Und warum sorgen tatsächliche oder vermeintliche Übergriffe ausgerechnet in Schwimmbädern für so viele Schlagzeilen?