Flüchtlinge in der Provinz Hinterm Kehlsteinhaus, da ist Mekka

Franz Grassl, den sie im Tal nur den Flinsei nennen, weil er vom Flinsenlehen stammt, und der die Autolackiererei in Schönau hat, da hinter Berchtesgaden, der Flinsei also hat von der Asylantenflut, wie sie das nennen im Tal und auch sonst wo, zwei abbekommen. Ahmed, den kleinen Syrer, der so flink im Fußball ist, und den Afghanen Qais, der zu Fuß aus Iran hergelaufen ist und jetzt Lackierer lernt beim Flinsei in der Werkstatt. Da, wo ein Foto vom Deutschland-Bob hängt. Weil der hier gespritzt wird, in Schwarz und Rot und Gold. Der Bob. Aber irgendwie auch der Ahmed und der Qais.

"I hob Ungarn g'habt, an Polen, an Türken, Slowaken, Bulgaren und durch dies hob i koa Angst ned, woaßt? Es gibt ja weiche, de hob'n Angst von de Ausländer. I scheiß ma do nix, auf Deitsch g'sogd." Sagt der Flinsei.

Hinterm Kehlsteinhaus, da ist Mekka. In diese Richtung beten sie. Das Kehlsteinhaus liegt da oben, auf dem Obersalzberg, wo Franz Grassl jetzt hinzeigt übers Werkstattdach, und hat mal dem Hitler gehört. Nein, er habe kein Problem mit dem Beten und dem Mekka: "Beim Rammadan, da bin i schon menschlich. I find des guat, dass sie's machen, weil des eana Glauben und ihr Dahoam is. Wenn mir schuahplattl'n, muass der a zuaschau'n."

Es ist ganz einfach. Und das geht so.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.