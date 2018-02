Flüchtlingsschicksale Wie acht afghanische Jungen in Düsseldorf ein neues Leben beginnen wollten

Karims Vormund hat sich angesagt. Der Asylbescheid sei mit der Post eingetroffen. Wann der Junge denn zu Hause anzutreffen sei? Nachmittags, hatten die Betreuer geantwortet.

Noch ist alles wie an anderen Tagen: Karim kommt von der Schule, streift die Schuhe ab, zieht die Gummischlappen an, kocht Reis, kocht dunkle Bohnen, setzt sich an den Tisch im Wohnzimmer, isst bedächtig. Hört, wie die anderen im Nebenraum mit Herrn Sameeian diskutieren. Warum kaum einer der Jungs zu der Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan mitgegangen sei, will der Pädagoge wissen. Und Jamils heftige Antwort: "Unser Protest ändert ohnehin nichts."

Als die Klingel schellt, spült Karim die Töpfe in der Küche und trocknet sorgfältig die Hände ab. Dann schließt sich die Tür hinter ihm und dem Vormund.

Karim und seine Mitbewohner sind Söhne afghanischer Familien, Flüchtlinge, minderjährig und unbegleitet; wie Hunderttausende, die über die Balkanroute nach Europa kamen, suchen sie in Deutschland ein besseres Leben. Zelte, Notunterkünfte, monatelang, aber dann erschien plötzlich alles greifbar. Seit dem 20. Januar 2016 leben sie in diesem braunen Einfamilienhaus in einer der beliebten Gegenden Düsseldorfs. Ein Gymnasium liegt um die Ecke, Restaurants, ein paar Schritte entfernt beginnt der Wald. Der Flachbildfernseher auf dem alten Kachelofen, die Playstation, das samtige Sofa - lauter Versprechen.

Den Jugendlichen soll es gut gehen in dem neuen Zuhause, dafür sorgen Saba Sameeian und seine Kollegen. Herr Sameeian stammt aus einer persischen Familie, er spricht Farsi und Paschtu wie die Jungen und ist einer von fünf Pädagogen der Organisation SOS Kinderdorf, die im Schichtdienst mit den Flüchtlingen leben. Sie begleiten die Teenager zu Behörden, sie besuchen ihre Elternsprechtage, sie trösten, sie tadeln. Es wirkt wie ein perfekter Aufbau für das vielleicht schwierigste soziale Experiment in diesem Land: Wie, wenn nicht mit so viel Aufwand und gutem Willen, sollte Integration gelingen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.