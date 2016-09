SPIEGEL-Gespräch mit Jurist Rohe "Wir überschätzen die Macht des Rechts"

Falk Heller/ Argum / DER SPIEGEL

Mathias Rohe, 56, ist Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er beschäftigt sich mit islamischem Recht, war Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und ist häufig als Gutachter für verschiedene Landesregierungen tätig.

SPIEGEL: Herr Rohe, Deutschland diskutiert seit Wochen über die Burka, etwa 70 Prozent der Deutschen sind für ein Verbot. Warum bewegt diese Frage das Land so sehr?

Rohe: Das ist eine Symboldiskussion, den meisten geht es nicht um Kleidungsstücke, sondern darum, die Sorge zu artikulieren, dass ein radikaler Islam sich hier breitmacht. Diese Befürchtungen sind ja nicht völlig unbegründet. Menschen möchten die abendländische Kultur verteidigen, was ein ehrenwertes Anliegen ist, allerdings am falschen Objekt.

SPIEGEL: Warum führen wir die Diskussion gerade jetzt?

Rohe: Es ist eine Menge zusammengekommen im vergangenen Jahr: Die Flüchtlingsbewegungen, die Grenzen, die eine Zeit lang außer Kontrolle waren, muslimischer Radikalismus, der sich jetzt auch in der Provinz zeigt, in Ansbach und Würzburg, die Katastrophe auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht, das alles hatte einen gewaltigen Effekt. Bis in die Mitte der Gesellschaft sind massive Ängste da, ob wir das in den Griff kriegen.

SPIEGEL: Die Burka wird in Deutschland so gut wie nie getragen, aber ist sie nicht doch mehr als ein Symbol?