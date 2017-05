Flüchtlinge als Pflegekräfte Wo beginnt in Deutschland die Scham?

Um Frau Müller steht es nicht gut. Die graue Perücke ist tief in ihre Stirn gerutscht, den Mund kann sie nicht schließen. Nach einem Schlaganfall ist ihre linke Körperseite vollständig gelähmt, so steht es in ihrer Krankenakte. Die Patientin kann nicht sprechen, und nun stehen Ahmed, Akram und Ramin ratlos an ihrem Bett.

Sie sollen Frau Müller waschen, allerdings liegt die Tücke im Detail. Stellt man sich mit dem feuchten Lappen besser neben Frau Müllers linke, also die gelähmte Seite - oder neben die gesunde rechte? Die Männer schauen sich zweifelnd an.

"Rechts", sagt Ramin, "dann schaut sie mich an, weil sie auf der Seite liegt."

"Rechts", vermutet Akram, "da fühlt sie noch ein bisschen."

"Rechts, da ist mehr Platz neben dem Bett", sagt auch Ahmed und reißt mit Schwung das Gitter neben der Matratze hoch. Es ist ein Akt der Fürsorge, damit Frau Müller nicht zu Boden fallen kann. Allerdings ist es auch der Moment, in dem die Lehrerin zum ersten Mal einschreitet.

"Stopp", ruft Shilan Fendi von hinten. "Das Bettgitter sollte man nur hochklappen, wenn ein Richter das angeordnet hat. In Deutschland nennt man das sonst möglicherweise Freiheitsberaubung. Und außerdem: Wir wollen Frau Müllers Wahrnehmung fördern. Wir beginnen links."

